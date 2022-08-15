أحدث ظهور لـ بنات حنان ترك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لابنتيها مريم ومنى.

ونشرت حنان مقطعين فيديو لابنتيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "برنسيستي منى، برنسيستي مريم".

جدير بالذكر أن حنان ترك ارتدت الحجاب وعملت لفترة به في عدة أعمال فنية سينمائية وتليفزيونية، إلا أنها أعلنت اعتزالها التام للتمثيل، وذلك عبر برنامج "أنا والعسل" الذي كان يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان على قناة الحياة آنذاك.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان ترك فيلم "النداهة"، 2021، بطولة هاني عادل، لبنى ونس، عمرو القاضي، عايدة فهمي، تأليف وإخراج خالد المهدي.