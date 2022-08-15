أيمن بهجت قمر يحصل على البكالوريوس ووليد سعد يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر حصوله على شهادة البكالوريوس.

وكتب قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أخدت البكالوريوس".

وعلق الملحن وليد سعد قائلا: "مبروك يا عالمي".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم "أهل الكهف"، بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

كما كتب أغنية "اللوك الجديد" للهضبة عمرو دياب، والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي وأمير محروس، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.