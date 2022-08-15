ولاء الشريف تحيي الذكرى الأولى لوفاة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة ولاء الشريف الذكرى الأولى لوفاة شقيقها.

وكتبت ولاء منشورًا، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، :"اليوم الذكرى الأولى لوفاة أخي أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأعلنت الفنانة كارولين عزمي، أغسطس من العام الماضي، وفاة "إسلام" شقيق الفنانة ولاء الشريف، والفنانة إيمان الشريف.

وكتبت "كارولين" عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "البقاء لله، توفى أخو صديقاتي وإخوتي ولاء وإيمان الشريف، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".

يذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل "أبو العروسة 3"، يكتبه ويخرجه هاني كمال، وشارك في بطولة الجزء الأول والثاني سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح.