إليسا تكشف موعد طرح أحدث أغانيها الجديدة "أنا وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن موعد طرح أحدث أغانيها الجديدة "أنا وبس".

ونشرت إليسا برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة بالحب يللي لمسته بحماسكم للأغنية، باقي يوم وبتسمعوا أنا وبس".

وطرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "زهرة من الياسمين" من كلمات كمال القبيسي، موسيقى وتوزيع أسامة الرحباني.

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "من أول دقيقة" بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا كبيرا.

وأغنية "من أول دقيقة" من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.