مايا دياب :"أنا ودينا الشربيني أصدقاء من 13 سنة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة دينا الشربيني منذ 13 عامًا.

وقالت مايا خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "أكيد أنا ودينا مش فنانات وبس، احنا أصدقاء إلينا 13 سنة، وصداقتنا فيها أخوة وقرب كتير، وهي البنت بتستاهل كل الخير بها الدنيا، والله دايما يقدملها الصحة والنجاح".

وأحيت المطربة اللبنانية مايا دياب مؤخرًا حفل غنائي في بيروت بدولة لبنان.

وكانت الفنانة مايا دياب قد طرحت في مارس الماضي أغنية جديدة بعنوان "إمي يا إمي"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.