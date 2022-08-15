مايا دياب تتحدث عن علاقتها مع أصالة: هيدا موضوع مسكر من زمان - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن علاقتها الحالية بالمطربة السورية أصالة نصري.

وقالت مايا، خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "مع أصالة بطلت في صداقة، بس في صداقات مع ناس تانية، المواضيع الشخصية ما ينفع تنفتح على العلن، لا صداقة ولا قصص تانية، وهيدا موضوع مسكر من زمان".

وأضافت مايا عن أنها قالت عن أصالة من قبل أنها تكرهها، :"لا ما بقبل تقولي هيك، أصالة بتمنى لها الخير والنجاح والصحة دايما، والكلام دا مش عندي بيطلع ولا من قلبي، أنا ما بشوف الناس إلا بالحب".

وأحيت المطربة اللبنانية مايا دياب مؤخرًا حفلا غنائيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت الفنانة مايا دياب قد طرحت في مارس الماضي أغنية جديدة بعنوان "إمي يا إمي"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.