شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يفتتح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ30 الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وذلك فى الثامنة مساء بعد غدٍ الأربعاء الموافق 17 أغسطس، على مسرح المحكى بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وذلك بعد تأجيل المهرجان 3 أيام للحداد على أرواح ضحايا حريق كنيسة أو سيفين حسبما أكد الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأضاف مجدى صابر أن الفعاليات تنطلق فى الثامنة مساء الاربعاء 17 أغسطس على مسرح المحكى وتستمر حتى 31 اغسطس، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح يشهد تكريم 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وأنشطة الأوبرا، و هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان.

كما يتم تكريم مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبد الفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالاوبرا، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالاوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان

وتابع صابر أن الفقرات الفنية فى الافتتاح تضم عروضا لكل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم - مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة - فرقة قلعة عمان (الأردن) والفنان هشام عباس وفرقته، لافتاً انه تم اجراء تعديلات طفيفة على برنامج العروض تناسب الفنانين والفرق المشاركة وبات البرنامج يشمل 36 حفلاً.

الحفلات بالترتيب، أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، فرقة قلعة عمان (الأردن) ، هشام عباس وفرقته ، فرقة كاتاك (الهند) ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، علي الحجار وفرقته ، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته ، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة)، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، دينا الوديدي وفرقتها، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، أوركسترا النور والأمل، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها، نادية مصطفى وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته، نسمة محجوب وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته، مجموعة التشيللو State of Harmony، الموسيقار عمر خيرت .