شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقيًا بمهرجان القلعة يوم 31 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا يوم 31 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

وسيقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومن بينها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وأعلنت دار الأوبرا تأجيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 30 إلى يوم الأربعاء المقبل حدادا على ضحايا كنيسة ابى سيفين، حيث كان من المفترض أن تنطلق فعالياته الأحد وتمتد إلى يوم 31 أغسطس داخل القلعة.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك.

إضافة إلى نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل.

ومن ضمن النجوم الذين يحييون حفلات المهرجان، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.