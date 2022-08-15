شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يصل إلى 105 ملايين جنيه ويصبح الأعلى إيرادا في تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت إيراداته اليوم الإثنين إلى 105 ملايين جنيه في أقل من 7 أسابيع عرض، متخطيًا بذلك إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى كان قد حقق إيرادات بلغت 104 ملايين وقت عرضه في عام 2019.

وانطلق فيلم "كيرة والجن" في دور العرض يوم 30 يونيو الماضى واستطاع تحقيق العديد من الأرقام القياسية على مستوى الإيرادات، واستمر في صدراة إيرادات الموسم حتى وصل إلى 105 مليون جنيه كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.