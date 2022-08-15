شكرا لقرائتكم خبر عن "شقاوة قديمة" أحدث أغاني المطرب حاتم فهمى ويبدأ الترويج لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "شقاوة قديمة" كلمات حسام سعيد وألحان كريم محسن وتوزيع هاني يعقوب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث بدأ حاتم الترويج للأغنية بطرح البوستر الدعائى عبر حساباته الشخصية على السوشيال ميديا وذلك تمهيدًا لاطلاق الأغنية قريبًا.

وكانت آخر أغنيات حاتم فهمى بعنوان "تفوت سنين" من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع اللاتيني جبريال دومينك، والتى طرحها فى شهر مارس الماضى وقالت كلماتها:"تفوت سنين بسأل عليك..من حقى اعرف عامل اية بعدى..لو كان عليك، عرفك نسيت..كملت عادى الحياة ف بُعدى..انا معرفتش انسى سنين..سيبتنى عادى ف غمضة عين..كدة بسهولة سايبنى و رافض ترجعلى..كل اللى انا و انت عيشناة".

أما العام الماضى فطرح حاتم فهمى أكثر من أغنية أبرزها "روحه حلوة" على موقع يوتيوب من كلمات عز الدين وتوزيع وليد شراقى وألحان عبد الرحمن حسن، و"ملقتش راحتى" و"تقيل وهادى"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع وليد شراقى.

ويعمل حاتم فهمى على البومه الجديد الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع الشعراء إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقى ومحمد رامى.



حاتم فهمى