شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يواجه اتهامات جنائية بعد إثبات سحبه زناد سلاح قتل مصورة سينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولايات المتحدة "إف بى آى"، أن الممثل العالمى أليك بالدوين، هو من سحب وضغط على زناد السلاح النارى الذى قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست"، رغم نفيه ذلك مرارًا، وذلك فى الحادث الذى وقع فى أكتوبر من عام 2021، عندما كان بالدوين يؤدى مشهدا فى فيلم "راست" بموقع تصوير بمدينة سانتا بولاية نيو مكسيكو.



أليك بالدوين

وخلال التصوير، أطلق بالدوين (64 عاما)، الرصاص من سلاح نارى كان يفترض أن يكون محشوا برصاص مزيف، لكن السلاح كان به رصاص حقيقى فأصاب مديرة التصوير فى الفيلم، هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى، ثم أعلن الأطباء عن وفاة هاتشينز.

وذكرت شبكة "إى بى سى نيوز"، أنها اطلعت على تقرير لـ"أف، بي، آي" يثبت أن الممثل هو الذى أطلق النار على المصورة بعدما سحب الزناد، حسبما نشر موقع سكاى نيوز البريطانية، وأضاف التقرير أن السلاح النارى لم يكن ليعمل، إلا فى حالة سحب الزناد، وهو ما وقع فى الحادثة.

وهذا يعنى أن الممثل قد يواجه اتهامات جنائية، وكان بالدوين فى مقابلة مع الشبكة ذاتها - فى ديسمبر الماضى - قال إنه لم يسحب الزناد، فى حين أكدت الشرطة الأمريكية، أنها لا تستبعد خيار توجيه اتهامات جنائية فى القضية، مشيرة إلى أن القضية يمكن أن تحال إلى المدعى العام.

وتقول السلطات إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة فى هذا المجال، وستجرى عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، تمهيدا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.