شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري وإليسا يتألقان في حفلهما الغنائى بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان وائل كفوري وإليسا حفلا غنائيا مشتركا في بتركيا حضره عدد كبير من جمهورهما، من الجاليات العربية المختلفة.

افتتحت إليسا الحفل بأغنية "أنا زهرة من الياسمين"، وأتبعتها بأغنية "إلى كلّ اللي بحبّوني"، وتابعت بأغانيها التي حققت نجاحاً في مشوارها الغنائى منها، "كرمالك" و"بتمون"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل رائع.

بعد ذلك صعد الفنان وائل كفوري الذي دخل على أنغام أغنيته الجديدة "ستّ الكلّ"، وتفاعل الجمهور بشكل مميّز مع أغنية "ستّ الكلّ" التي ردّدوا كلماتها عن ظهر قلب، ليقدّم كفوري بعد ذلك نخبة من أشهر أغانيه ومنها: "كلّنا مننجر" و"ليل ورعد وبرد وريح" التي خلقت حالة من النوستالجيا لدى الجمهور الذي استرجع أجمل ذكرياتها على أنغامها.

وقدّم وائل خلال هذا الحفل نخبة كبيرة من أبرز أغانيه الجديدة والقديمة، ولم يتردّد عندما طالبه الجمهور بأغنية "ستّ الكلّ" مرّة ثانية فلبّى طلبهم، واختتم الحفل بأغنية "بالغرام".















