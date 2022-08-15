هدى سلطان.. تزوجت 5 مرات ورحلت بعد وفاة ابنتها بـ 50 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الراحلة القديرة هدى سلطان بعيد ميلادها، اليوم، إذ أنها مواليد 15 أغسطس 1925.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات هدى سلطان:

- ولدت بهيجة عبدالسلام عبد العال الحو، الشهيرة بـ "هدى سلطان" بإحدى قرى مدينة طنطا، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي.

- جاءت هدى سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها وواجهت بعض المتاعب من أخيها في البداية فقط لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك بل وأنتج لها فيلمًا.

- اكتشفها المنتج جبرائيل تلحمي، ثم قدمها في فيلم "ست الحسن"، التي التقت فيه بالفنان فريد شوقي، ثم تزوجا بعدها بفترة صغيرة.

- قدم "الثنائي" سويا أكثر من 20 فيلما، أبرزها "الأسطى حسن"، "رصيف نمرة 5"، "جعلوني مجرما"، "النمرود"، "المحتال"، "أبو الدهب"، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما "مها"، و"ناهد"، ثم انفصلا عام 1969.

- تعد هدى سلطان واحدة من أشهر الفنانات في السينما والدراما المصرية، وتمكنت من تجسيد دور الأم كأحسن ما يكون في المرحلة الثانية من مشوارها الفني، ومن أبرز أعمالها "الوتد"، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "الليل وآخره"، "قصر الشوق"، "علي الزيبق".

- قالت الفنانة والمطربة الراحلة هدى سلطان في حوار لمجلة "الجزيرة": "اسمي الحقيقي بهيجة عبد العال الحو، لكن محاميتي الأستاذة مفيدة عبدالرحمن- رحمها الله- يرجع لها الفضل في اختيار هذا الاسم، وفي يوم ما قالت لي أن اسم هدى سيليق بي كثيرًا، ثم اتصل فجأة صديق للمحامية يدعى سلطان، فجاء الاسم بمحض الصدفة، وأصبح اسمي منذ ذلك الوقت "هدى سلطان".

- شاركت الفنانة هدى سلطان في العديد من الأعمال التليفزيونية منها "البحث عن السعادة"، "مذكرات ضرة"، "زمن العطش"، "رد قلبي"، "هارون الرشيد"، "حواء والتفاحة"، دموع الشموع"، "ليالي الحلمية"، الجزء الأول. غيرها من الأعمال الرائعة التي مازالت في مخيلة جمهورها.

- تركت هدى سلطان للسينما المصرية الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها "نساء بلا رجال"، "مكتوب على الجبين"، "حميدو"، "بيت الطاعة"، "تاكسي الغرام"، "المجد"، "كهرمان"، "نساء محرمات"، "نهاية الطريق"، "سوق السلاح"، وآخرهم "من نظرة عين"، التي ظهرت فيه كضيفة شرف.

- تزوجت هدى سلطان في حياتها خمس مرات المرة الأولى من رجل عادي اسمه محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها "نبيلة"، المرة الثانية من المنتج "فؤاد الجزايرلي"، المرة الثالثة كانت من "فؤاد الأطرش" شقيق الفنان فريد الأطرش، والمرة الرابعة كانت من وحش الشاشة فريد شوقي، وانجبت منه ابنتيهما "مها" و"ناهد"، الخامسة والأخيرة كانت بعد انفصالها عن فريد شوقي مباشرًة من المخرج "حسن عبد السلام".

- حصلت الراحلة هدى سلطان على العديد من الجوائز السينمائية والتليفزيونية منها تكريمها بمهرجان السينما الروائية عام 1998، وتكريمها بمهرجان الموسيقى العربية وتكريمها عن دورها بمسلسل "الوت" في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

- قالت الراحلة هدى سلطان في لقاء نادر لها أن صديقتها في الوسط الفني هي الفنانة ليلى فوزي، ووصفتها بـ"صديقة عمرها".

وأضافت: "إن أفضل صفة في المرأة هي الأمومة، وأفضل ما في الرجل رجولته وثقافته".

وقالت إن الفنانة معالي زايد اتخذتها كـ"والدتها" بعد وفاة والدتها.

- توفيت الفنانة الكبيرة يوم 5 يونيو 2006، عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد 50 يوم فقط من رحيل ابنتها "مها".