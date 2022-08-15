شاهيناز تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة شاهيناز لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت شاهيناز صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شاهيناز في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت: "صوري الجديدة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبك كتير، يا روحي، من الأصوات اللي تتحب وما تتنسى، قمر، القمر بتاعنا، حمد الله على السلامة".

شاهيناز كانت قد مرت بأزمة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها أحد المستشفيات، قبل خروجها منها وتحسن حالتها.

وفي مايو الماضي، طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتين جديدتين هما "ولا أول مرة" و"ادفع اللي عليك"، من كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع آدم حسين.