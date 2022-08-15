قبل رده على شائعة الشذوذ.. أزمات وضعت محمد رمضان في صدارة "التريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان محمد رمضان، اليوم الإثنين، تريند موقع البحث جوجل للمرة الثانية، خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد ساعات من نشره مقطع فيديو للرد على ما وصفه بالحملة الفاشلة، عقب تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، بدعوى ممارسته الشذوذ الجنسي.

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، للرد على تلك الشائعات، وتحت عنوان "حق الرد على الحملة الفاشلة"، قال: "مساء الخير، لم أتعود الخروج للرد على الشائعات، لكن دي شائعة مايتسكتش عليها، انتصارا لجمهوري وديني وبلدي واسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة".

وأضاف: "مش عشان حاجة، بس عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده، الله يقرفك يا شيخ".

الفنان محمد رمضان، تصدر في بداية شهر أغسطس تريند موقع البحث جوجل، بسبب الجدل المثار حول صورته مع "مايا زخاريا" المجندة الإسرائيلية السابقة، في أحد شواطئ ميكونوس باليونان.

حفيدة ديكتاتور

وتعرض الفنان محمد رمضان، للهجوم في يوليو العام الماضي، عقب نشر حرير حسين كامل "حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، صورته معها عبر حسابه في موقع "إنستجرام".

وعلى الرغم من قيام الفنان محمد رمضان بحذف الصورة التي تجمعه مع حرير "حفيدة صدام" من حسابه على موقع "إنستجرام" ، بعد ساعات من تعرضه للهجوم بسببها، إلا أن ذلك لم يمنع الإعلامية الكويتية فجر السعيد من انتقاد موقفه، وطالبته من خلال فيديو نشرته عبر حسابها في موقع فيس بوك، بتقديم اعتذاره للشعب الكويتي.

تطبيع

في نوفمبر 2021، واجه رمضان أزمة عنيفة، وتصدر بها تريند مواقع التواصل الإجتماعي، مع تداول صورا ظهر فيها بصحبة المطرب الإسرائيلي عومير آدام، وغيره من مشاهير إسرائيل في إحدي الحفلات في دبي، بالإضافة إلى فيديو له بالحفل.

ومع تصاعد الأزمة أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن إيقاف محمد رمضان، وإحالته للتحقيق بسبب مخالفته قرارت النقابة الرافضة للتطبيع، وقامت وقتها الشركة المنتجة لمسلسل "موسى" بإعلان تراجعها عن تقديمه، إلى أن تم حل الأزمة وعرض المسلسل.

الإساءة للآداب

وثار الجدل، حول الفنان محمد رمضان، عقب تقديمه أول حفلاته التي أقيمت في مركز المنارة في 30 مارس عام 2019 تحت شعار "أقوى حفلة في مصر"، وقام المحامي سمير صبري، بتقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام، واتهمه بالإساءة للآداب العامة بعد تداول صور ظهوره على المسرح عاري الصدر.

أبو اليسر

في أكتوبر 2019، واجه الفنان محمد رمضان، أطول وأصعب الأزمات التي وصلت أيضا لساحات المحاكم، بعد نشره صور و مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ظهر خلاله جالسا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وقال "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة".

ودخل رمضان، في أزمات عديدة مع الطيار أشرف أبو اليسر، قبل وفاة الأخير، وبلغت الأزمة ذروتها في أبريل 2021 مع إصدار المحكمة الاقتصادية، حكم نهائي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار الراحل أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وعقب صدور الحكم، تصدر إسم الفنان محمد رمضان، مواقع التواصل، عقب نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو داخل حمام السباحة، وهو يقذف بالدولارات ، قبل ان يؤكد خلال ظهوره في برنامج "مساء dmc"، مؤكدا إن مقطع الفيديو يخص حملة إعلانية.

تنمر

تعرض الفنان محمد رمضان، وأسرته للتنمر عدة مرات، منها عقب نشره صورة زفاف شقيقته إيمان، والثانية بعد نشره صورة من كواليس تصوير كليب أغنية "كورونا فيروس"، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب :"علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب".

لترد عليه إحدى المتابعانت، كتبت :" أسود زي أبوه، المصيبة أن ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".ومن جهته قام الفنان محمد رمضان بالرد، وكتب:" "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".