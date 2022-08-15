فن ومشاهير

أول تعليق من راغب علامة بعد حفله في الأردن (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب السوبر ستار راغب علامة عن سعادته بعد إحياء حفله الغنائي، أمس، بمهرجان الفحيص، بالمملكة الأردنية.

ونشر علامة صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "شكراً من القلب لهذا الجمهور المحبّ والذوّاق للفنّ، والشّكر الكبير لـ المملكة الأردنية شعباً وأرضاً وملكاً وقيادة ولإدارة مهرجان الفحيص على هذا التّنظيم الرائع".

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راغب علامة أحدث أغانيه الجديدة والتي تحمل اسم "استمارة 6".

وكان راغب علامة طرح يوم 7 يونيو الماضي، أغنيته الجديدة "تعاليلي"، بالتزامن مع يوم عيد ميلاده، والأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

كما أن الفنان راغب علامة طرح كليب أغنية "أنا قادر"، التي عرضت ضمن فعاليات احتفالية قادرون باختلاف، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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