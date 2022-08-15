محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى والنجوم يعلقون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته الصغرى "كنز".

ونشر رمضان صورًا لها في مراحل مختلفة وجمعها في مقطع فيديو، على أنغام أغنية "Happy birth day to you".

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "خامس عيد ميلاد لبنتي كنز محمد رمضان، حبيبتي وآخر عنقود أبنائي، ربنا يحفظها ويرعاها هي وأخواتها وأطفالكم جميعا".

وانهالت تعليقات النجوم، وكتب المؤلف محمد سيد بشير: "عيد ميلاد سعيد".

كما علق الفنان حمادة هلال: "الله يحفظهالك يا حبيبي ويبارك في أولادك".

وكتبت الفنانة منى فاروق، :"ربنا يحفظها وتتربى في عزك وخيرك يارب".

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة.

النجم محمد رمضان، قدم في الحفل، مجموعة من أغانيه منها "بلالين"، "متعودة"، "نمبر وان"، "على الله"، "تعاليلي"، "تنطيط"، "زلزال"، "بم بم"، "الثانوية" وغيرها.

يذكر أن محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "عالزيرو" الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم، والطفل منذر مهرن، والفيلم من تأليف الكاتب الكبير مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.