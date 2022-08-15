حسن الرداد ينعى ضحايا حادث كنيسة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الفنان حسن الرداد واجب العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة - إمبابة والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين حالات وفاة وإصابات، صباح أمس الأحد 14 أغسطس.

وكتب حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"بكل الأسى أنعي ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، اللهم إلهم عائلتهم الصبر والسلوان".

وكان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".