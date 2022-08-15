موعد عرض مسلسل "العين بالعين" لـ سيرين عبد النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت منصة "شاهد vip" عن موعد عرض مسلسل "العين بالعين" بطولة سيرين عبد النور ورامي عياش.

ويبدأ عرض مسلسل "العين بالعين" على منصة "شاهد vip" الأحد 21 أغسطس الجاري.

مسلسل "العين بالعين" مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق.

مسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم وبطولة رامي عياش، سيرين عبد النور، بديع أبو شقرا وطوني عيسى.

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "دور العمر"، الذي تم عرضه عبر منصة شاهد.

وتدور قصة المسلسل، حول سيدة تعاني من اضطرابات نفسية، هذه السيدة المعجبة بشخصية خيالية، ويصل هذا الحب والإعجاب إلى حد الهوس والجنون، وتنطلق معه في رحلة غامضة معقدة، ضد مجموعة من المجرمين، وهدف هذه الرحلة هو الانتقام.