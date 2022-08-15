سيف عبد الرحمن.. "لا أعرف لماذا لا أمثل ومعاش النقابة 700 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان سيف عبد الرحمن ضيفا على برنامج "من مصر"، المعروض على شاشة "Cbc".

وتحدث سيف عن سبب اختفاءه من المجال الفني وأنه لا يظهر على الشاشة منذ فترة طويلة.

وقال سيف: "للأسف أنا موجود، والحمد لله صحتي كويسة، وفي زيي كتير بس مش عايز أقول أسامي، باعوا سيارتهم، ويمكن بيشتغلوا على التاكسي، ليه يحصل كل دا".

وأضاف: "فين المنافسة الشريفة، طول عمر مصر بتعمل أعمال مهمة، زي أفلام "الأرض، القاهرة 30، الزوجة الثانية، ومسلسلات رائعة زي رأفت الهجان، ليه منكملش؟

وتابع: "معاش النقابة 700 جنيه، لإن النقابة ما عندهاش دخل، الناس اللي بتشتغل وتاخد ملايين المفروض تدفع لزملائها، فين المودة والرحمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سيف عبد الرحمن مسلسل "الإمام الغزالي"، 2021، ومسلسل "البلطجي" مع الفنان آسر ياسين.