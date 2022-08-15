شكرا لقرائتكم خبر عن هدى سلطان كانت تتعامل في المنزل بشخصية "فاطمة تعلبة".. في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان، حيث أنها من مواليد 15 أغسطس، وتركت أرشيفًا كبيرًا من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والغناء.

وكانت النجمة الراحلة تتعامل في المنزل ومع أحفادها بشخصية " فاطمة تعلبة" التي قدمتها في مسلسل "الوتد"، وفى تصريحات سابقة قالت حفيدتها الفنانة ناهد السباعى:" "فى البيت كانت فاطمة تعلبة بنخاف منها جدًا، بنحبها وبنحب طيبتها، حسيت بحبها أوى لما عملت حدثة عربية، وكانت كل يوم معايا، وكانت جدة تانية خالص غير اللى بنخاف منها كانت طيبة أوى".

وأضافت: "بالرغم من أدوار الإغراء اللى عملتها كانت دائما تقول أول ما الشمس تنزل لازم نرجع البيت، وندخله كانت جميلة أوى، وجدتى كانت مش بتحب تغنى فى الأفراح لكن أفراح العيلة غنت فيها كلها".



هدى سلطان

بدأت بعد ذلك مشوارها السينما عام 1950، ووقعت عين المنتج جبرائيل نحاس عليها، وأعجب بموهبتها، وأقنعها أنها ممثلة سينمائية ذات وجه فريد وجميل، وعرض عليها أن تعمل في فيلم "ست الحسن" للمخرج نيازي مصطفى، وعرض عليها عقد احتكار لـ3 أفلام دفعة واحدة، ووافقت "هدى" دون تردد.

وقدمت العديد من الأفلام في السينما أشهرها "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان"، "الاختيار" و"وداعا بونابرت" و"الابن الضال" "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، قدمت مع فريد خلال فترة زواجهما أكثر من عشرين فيلماً حيث شكلا ثنائياً متميزاً في السينما المصرية وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى". وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي" لا يابنتى العزيزه.

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش"، ومن أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق.