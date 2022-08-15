أول رد من محمد رمضان على اتهامه بالشذوذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يرد فيه من خلاله على اتهامه بالشذوذ الجنسي.

وعلق رمضان قائلا: "جمهوري الغالي، مش كل الاشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها ولكن دي إشاعة مايتسكتش عليها".

وتابع: "انتصارا لجمهوري، وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي انتصارا للجيش اللي خدمت فيه".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي، مش عشان حاجة عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده، الله يقرفك يا شيخ".

واختتم رمضان الفيديو برسالة وجهها لجمهوره يستنكر فيها هذه الاتهامات المتداولة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان بدأ منذ أيام تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" في أول تعاون يجمعه بالفنانة نيللي كريم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد جمال العدل.