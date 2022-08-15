شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تقيم حفلا لأغانى الموسيقار محمد الموجى بالإسكندرية.. 18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية بقيادة مجدى صابر حفلاً لأغانى الموسيقار محمد الموجى على مسرح سيد درويس بالإسكندرية يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجارى ويحييه عدد من نجوم الغناء بالأوبرا ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعه من أجمل الاغنيات التي وضع ألحانها محمد الموجي وغناها عباقرة الغناء العربي، منها حبيبها، الليالى، الحلوة داير شباكها، مستحيل، سلمولى على مصر، الدوامة، مستغناش عنك، دوبنى دوب، حبيبي لولا السهر، غلطة واحدة، أسأل روحك، شباكنا ستايره حرير.

يذكر أن الموسيقار المصري محمد الموجي هو أحد عباقرة فن الزمن الجميل الذين قدموا إبداعات موسيقية مهمة خلدها التاريخ، كما أنه من أشهر الموسيقيين في فترة الستينات حيث أول أغنياته "صافيني مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد من نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، فايزة أحمد، وردة الجزائرية، محرم فؤاد، على الحجار، محمد قنديل، شادية، ماهر العطار، صباح، سميرة سعيد.