شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مليون دولار لـ فيلم براد بيت الجديد Bullet Train فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Bullet Train إيرادات وصلت إلى 77 مليونًا و347 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أغسطس الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 44 مليونًا و947 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و32 مليونًا و400 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.