بصورة مفاجئة.. حسام حبيب في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع شيرين عبدالوهاب: “عُدت إلى مكاني السعيد”! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:43 صباحاً - في أول ظهور له بعد أزمة طلاقه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهر الفنان حسام حبيب من خلال صورة على حسابه الخاص في موقع “إنستجرام“.

وقد ظهر الفنان حسام حبيب وهو يعزف على آلة الغيتار، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “عدت إلى مكاني السعيد”.

كما نشر الملحن المصري فيديو من أجواء تحضيراته لعمل فني جديد وعلّق عليها قائلًا: على النار أو “On fire”، وقد قام حسام حبيب بمنع خاصية التعليقات على المنشورين الذي وضعهما على موقع “إنستجرام”.

انفصال حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب:

الجدير بالذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب في نهاية العام الماضي 2021، وصدمت جمهورها بظهورها بشعر محلوق تمامًا وأطلت في أول حفلاتها الغنائية بتلك الإطلالة.

أخفت شيرين الكثير من تفاصيل انفصالها عن الجمهور، وأكدت أنها تحب حسام حبيب رغم الانفصال، لكنها مؤخرا أكدت أن كل التصريحات التي ذكرتها في أوقات سابقة كانت تكذب فيها وأن حياتها مع حسام حبيب كانت مليئة بالإهانة والفشل وأكدت استحاله عودتهما لبعض مرة أخرى.

شيرين عبدالوهاب تعلن مقاضاتها لحسام حبيب:

وكانت قد أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميًا، اعلنت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضــد زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين قالت في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقــائع التي تمثل عدة جــرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه طـــليقها حسام حبيب”.

وأضاف البيان: “تهــيب الفنانة شيرين عبدالوهاب السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثــقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب:

من جانبه، رد الفنان حسام حبيب على تصريحات واتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقال حسام حبيب خلال تسجيل صوتي عبر برنامج Et بالعربي: “هيكون فى إجراء قانوني وأنا عمري ما دفعت عن نفسي وعمري ما تكلمت وده كلام مرسل والكلام اللي هرد به كلام بالمستندات”.

وأضاف حبيب: “بحاول أحافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم، هاتكلم بحقائق تثبت أن الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الإعلام كله بحقائق وبالقانون”.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشفت الكثير عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي منها التعرض للضرب والابتزاز والسرقة من قبل طليقها على حد قولها.

وأكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها في أزمتها ومنهم الإعلامية لميس الحديدي والفنانة ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي، متابعة أنها تعلم جيدا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها “بوخ”.

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