مايان السيد تنشر صورا من زيارتها لـ متحف الفن الحديث في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مايان السيد صورًا جديدة لها من زيارتها لمتحف الفن الحديث في نيويورك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مايان في الصور بإطلالة صيفية أنيقة جرئية، مرتدية "شورت" و"برنيطة".

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.