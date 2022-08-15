بعد تعرضها لإنتقادات حادة.. منة فضالي تطل بـ “المايوه البكيني” مجددًا.. والجمهور يتفاعل – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:50 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء الممثلة المصرية ​منة فضالي التي شاركت​ الجمهور بصورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من داخل أحد أحواض المسابح.

إطلالة منة فضالي:

وظهرت منة فضالي وقد إرتدت ملابس سباحة باللون الزهري، ونسقت معه مجموعة من الأكسسوارات، كما ظهرت بشعر مبتل.

وعلّقت منة فضالي على الصورة، وكتبت: “أحلامي كلها ملكي، ليست محسوبة على أي أحد، كانت ملجأي في حزني، وصديقتي حريتي”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة منة فضالي هذه، وعبروا عن إعجابهم بجمالها وإطلالاتها بشكل دائم، وذلك بعد مهاجمتهم لها قبل أيام قليلة بعد نشرها صورة جريئة لها بالمايوه وأرفقتها بتعليق تنتقد من خلاله الجتمع.

منة فضالي بإطلالة مختلفة في كواليس فيلم “مغامرات كوكو”

وعلى الصعيد الفني، نشرت الفنانة منة فضالي صورة من كواليس فيلم “مغامرات كوكو“، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت منة في الصورة بـ شعر أحمر، لتكشف عن الإطلالة التي اعتمدتها للشخصية ضمن أحداث الفيلم.

كما ظهرت منة فضالي في الصورة رفقة كل من الفنان بيومي فؤاد، الفنان أوس أوس، الفنان عمرو عبدالعزيز.

وعلقت فضالي على الصورة: “فيلم مغامرات كوكو إخراج الأستاذ إسماعيل فاروق، إنتاج شركة ميكرز الأستاذ عمرو طنطاوي النجوم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، عمرو عبدالعزيز ونجوم كتير، دعواتكم”.

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن منة عرض لها على إحدى المنصات الرقمية مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغني، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

وتشارك منة فضالي حاليًا مع الفنان أحمد زاهر في بطولة “فيلم فارس” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

منة فضالي تجسد خلال الفيلم سيدة تدعى “مها”، ويشارك في بطولة العمل: أحمد زاهر، حسين فهمي، أحمد صفوت، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

الخليج 365

الخليج 365