الجمهور يتغزل في جمال زوجة سليمان عيد المحجبة وأبنائه.. شاهد أحدث ظهور لهم – «صور»

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:43 صباحاً - تصدر الفنان سليمان عيد محركات البحث على جوجل بعد انتشار صورة حديثة له تجمعه بزوجته المحجبة الجميلة، التي تبدو صغيرة في العمر.

وبدأ الجمهور وعدد من روّاد السوشيال ميديا في مشاركة الصورة على نطاق واسع، وبدأوا في تجميع معلومات عنها، لأنها لا تظهر كثيراً في المناسبات العامة أو اللقاءات التليفزيونية مع زوجها الفنان.

الحياة العائلية لسليمان عيد

يُشار إلى أن سليمان عيد متزوج من زوجته عبير وهي من خارج الوسط الفني ، تعرف عليها بالصدفة من خلال صديق له محامي ، أصطحبه معه للشرقية وقابلها هناك.

وكان صديقه يفتخر بأن له صديق فنان لظهوره في مسلسل ليالي الحلمية، وبعد رؤية عبير قرر خطيبتها رغم أنه لا يمتلك غير خمسون جنيها، وكانت وش السعد عليه -بحسب تعبيره- وتزوجا وأنجب بنتين وولد، في غاية الجمال لولدتهم بنت الشرقية المشهورين بالجمال الرباني

أما أبنه هو الفنان الشاب عبد الرحمن سليمان عيد، الذي لفت أنتباه الكثير من النشطاء على التواصل الإجتماعي، بسبب وسامته الكبيرة وموهبته في الغناء والموسيقى، ورغم أنه طالب في جامعة القاهرة كلية التجارة، إلا أنه بجانب دراسته يقوم بأحياء حفلات غنائية مع فرقة صغيرة وهو وأصدقائه .

روّى الفنان سليمان عيد، قصة تعرفه على زوجته، قائلًا:” كان فى العيد الكبير، وكنت طالع أقعد فى البلكونة وكان قصادى محامى صديقى، وطلب منى أروح معه إلى الشرقية.

لافتاً إلى أن المحامى قابل زبونا من زبائنه وكان والد زوجتى إذ كانت برفقة أبيها، مشيراً إلى أنه شاهدها وكان المحامى يتباهى به لأنه ممثل، وعمل مشهد بمسلسل ليالى الحلمية ، لتسأل “شيماء سيف” زوجته أنتِ شوفتى المشهد؟ لترد “لا”.

وأضاف “عيد” أنه كان يسكن بمنطقة إمبابة فى بداية حياته بشقة لا تتعدى 50 متراً، وحاول الزواج أكثر من مرة، وبعدها قرر ترك الأمر، وعندما شاهد زوجته كان بجيبه 50 جنيها فقط.

وعندما ذهب لبيت العروسة لقراءة الفاتحة، اشترى حذاء من العتبة بـ 7 جنيه وطبق حلويات، مشيراً إلى أنه عمل 88 فيلما عقب الزواج، والزواج فى أول سنواته به مشـاكل وأزمات لأن الأمور تكون جديدة بين الطرفين.

وأضافت عبير زوجة الفنان سليمان عيد، إلى أن زوجها يحب السهر، فلم يتفقا فى بداية الأمر على ذلك، لأنها لا تحب السهر كثيراً، لافتة إلى أن عمل زوجها جعلها تعتاد أمور كثيرة.

وليس هناك غيرة فى الأمر، بحكم طبيعة عمله، مشيرة إلى أن تربية الأولاد كان من أولوياتها هى داخل المنزل، بحكم تواجدها بالمنزل دائما، وكذلك لقلة خبرة زوجها فى أمور المنزل، ليضيف عيد أنه قضى شهر العسل بمنطقة إمبابة.

من هو سليمان عيد ؟

ولد الممثل سليمان عيد في بالكيت كات التابعة لمحافظة الجيزة في مصر في يوم 17 أكتوبر عام 1968م، وحصل على شهادة بكالوريس التجارة، ثم التحق بمعهد التمثيل

كان يحب الضحك والممازحات بين أصدقائه، بعد انتهاء دراسته بكلية التجارة دخل الجيش لتأدية الخدمة العسكرية ، وبين أصدقائه كان يكتب أشعار ويقرأها على زملائه في المعسكر ويمازح قليلا

وهي في أصل هذه الإشعار للفنان صلاح عبد الله ، ولكن الضحك والممازحة شجعه على أن يتقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية ، ويحقق لنفسه ولأحباءه حب التمثيل بالدراسة والمعرفة.

ونجح في معظم اختبارات التمثيل التي قدّمَ لها، وواجه المُمثِّل سليمان عيد صـعوبة في بداية مسيرته الفنية بسبب رفض عائلته لمهنة التمثيل، ولكنه في النهاية اقنعهم.

ثم بدأ مسيرته الفنية في أوائل الثمانينات بمشاركته في فيلم “الإرهاب والكباب” بالتعاون مع الفنان القدير عادل إمام عام 1987م، وواصل ظهوره في الساحة الفنية، وشارك في العديد من المسرحيات، والأفلام والمسلسلات، والبرامج التلفزيونية المختلفة.

علاقة سليمان عيد بزملائه الفنانين

له مواقف عديدة يأخذ بجدية وتقلب بضحكة جميلة من القلب ، مثل لقائه في برنامج بيومي أفندي مع الفنان أحمد السقا ، حيث كان لقائه يجمعه مع الفنان أحمد رزق.

وأتصل به الفنان أحمد السقا وطلب منه أحضار دواء لأن رزق مـريض، وعند شراء الدواء أتصل بالصيدلي وقال له أنه مجـنون، وتم التعامل معه بموقف كوميدي رائع مائل لحقيقة الحدث.

قدم سليمان عيد ما يقرب من 200 عملا فنيًا ما بين الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وبرامج إذاعية وتلفزيونية ، ومازال يقدم الكثير ، لأنه بدونه لا يجوز العمل الفني فهو ومن مثله يبنى عليهم نجاح أي عمل .

بدأ حياته الفنية ككمبارس صامت في مسرحية جحا يحكم المدينة ، للفنان سمير غانم ، كانت البداية في أواخر الثمانينات ، ورغم دوره في أول فيلم له الإرهـاب والكباب للفنان عادل أمام ، ولكن كان بمثابة انطلاقه له ، لأسند الكثير من الأعمال الفنية

هو شريك لجميع أبطال الألفية الجديدة ، والذين أصبحوا نجوم مثل أحمد السقا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، وغيرهم ليصبح ظهوره على الشاشة علامة مميزة، ومشاركته في أي عمل يعرض سواء سينمائي أو تلفزيوني، ومن مواقفه التي لا تنسي ما تم حكيه مع الفنان أشرف عبد الباقي، في برنامج عيش الليلة، كانت أول مشاهدة في سهرة تلفزيونية للمخرجة أنعام محمد علي .

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