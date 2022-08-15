“كانت أجمل”.. صورة نادرة جدًا لـ لقاء الخميسي في سن المراهقة.. وهذا هو عمرها الحقيقي.. كم تتوقع؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:43 صباحاً - نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر خاصية ستوري حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة وهي في الـ 16 من عمرها .

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرًا في أحد البرامج التلفزيونية عن أصولها التي تمتد للحضارة الآشورية، وأكدت أن الحضارة الآشورية التي نشأت في بلاد ما بين النهرين قديمًا، وقالت إنها أقدم من الحضارة الفرعونية.

صرّحت الخميسي أن أصولها نصف مصرية ونصف آشورية مشيرة إلى أن والدتها ليست مصرية ولكنها آشورية، وأكدت أن هذه الحضارة القديمة مازالت متواجدة ومحتفظين بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة.

لقاء الخميسي تنشر صورتها في سن المراهقة عبر ستوري إنستجرام

لقاء الخميسي فنانة مصرية من مواليد 15 مارس 1978 أي أنها تبلغ من العمر (44 سنة)، بدأت حياتها الفنية من خلال مجال الإعلانات، ثم اتجهت للمسرح، وشاركت فى مسرحية “تحب تشوف مأساة” التي كانت السبب في شهرتها، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية، والسينما. تزوجت لقاء من حارس المرمى محمد عبدالمنصف ولديهما من الأبناء: أدهم وآسر.

اكتشاف الفنانة لقاء الخميسى

دخلت عالم الفن فى عام 1998، وشاركت بمسلسل “وسعيكم مشكور”، وبعدها وشهدت الفنانة لقاء الخميسى ميلاداً جديداً لها فى مجال “الفن” فكان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام، مع الفنانة “يسرا” بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة.

كما شاركت فى ست كوم “راجل وست ستات” وقدمت دوراً ناجحاً في المسلسل بأجزائه العشرة، وأيضاً مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر، وعام 2012 نجحت في الزوجة الرابعة بدمها الخفيف والمرِح.

مسلسلات شاركت فيها “لقاء الخميسى”

ومن أنجح أعمالها، مسلسل “لحظات حرجة، قضية رأى عام، ناصر، ست كوم راجل وست ستات، الزوجة الرابعة، الأخوة أعداء، من أطلق الرصاص على هند علام، ضد الكسر والعديد غيرهم من المسلسلات، و آخرها مسلسل “إجازة مفتوحة”.

أفلام شاركت فيها لقاء الخميسي

أشهر الأفلام التى شاركت بها “الخميسى” فيلم “عسكر فى المعسكر، حاحا وتفاحة، قلب جرئ، كذلك فى الزمالك، أرض أرض، الفارس والأميرة”.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل إجازة مفتوحة، وشاركها البطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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