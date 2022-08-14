شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تروح لأغنيتها الجديدة "الليل" من ألبوم "حتة تالتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة بشرى، لأغنيتها الجديدة التي ستطرحها غدا الإثنين، حيث نشرت برومو للأغنية على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة الليل من ألبومى الجديد حتة تالتة موعدنا بكره 6 مساء".

وانتهت النجمة بشرى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "حتة تالتة"، وقررت بشرى أن تطرح أغانى الألبوم تباعًا على فترات متفاوتة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

ألبوم "حتة تالتة" يحمل الكثير من المفاجآت لجمهور النجمة بشرى التي حرصت على اختيار أغنيات البومها بعناية كبيرة بتنوع يرضى جمهورها، حيث تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين التي سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغنيات الألبوم.

وتشارك بشرى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، والذى سينطق شهر سبتمبر المقبل، ويترأسه الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقي وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

شاركت النجمة بشرى مؤخراً، في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت إشادات كبيرة عن تلك الشخصية خاصة أنها قدمتها ببراعة شديدة.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بشرى السينمائية فيلم "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه، وشارك في البطولة بجوار بشرى، محمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.