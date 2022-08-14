شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تنعى ضحايا كنيسة أبو سيفين: لله ما أخذ وله ما أعطى خالص التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نقابة المهن الموسيقية ببيان تعزية إلى أقباط مصر، في الحادث الأليم فى كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة المنيرة الغربية، وراح ضحيتها عدد من الأقباط والمصابين.

وجاء نص التعزية كالتالى:

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، وقلوب يعتصرها الحزن والألم ينعي أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة، الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الجيزة، داعين المولى - عز وجل - أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، ويحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل.. خالص التعازي.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.