شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالعنصرية.. أزمة جديدة تواجهها نتفليكس بفيلمها الجديد Purple Hearts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت المنصة التليفزيونية نتفليكس، لحملة هجوم جديدة؛ بسبب فيلمها الجديد Purple Hearts، للنجمة صوفيا كارسون والمخرجة إليزابيث ألين روزنباوم، الذى شهد الكثير من الأزمات بسبب تناوله للعنصرية واظهاره لمواقف معاديه للمرأة.

ووفقا لصحيفة فارايتي، فإن الفيلم الجديد Purple Hearts، تعرض للكثير من الانتقادات، بالرغم من نجاحه في العرض وتحقيقه لمشاهدات لاكثر من 100 مليون مرة في الأسبوع الثاني من عرضه، وهو ما يعد أزمة جديدة للمنصة التي اعتادت على إثارة الجدل.

الفيلم الجديد Purple Hearts بطولة صوفيا كارسون ونيكولاس جالتزين، يسرد قصة موسيقية ليبرالية توافق على الزواج من مشاة البحرية من أجل الحصول على تأمين صحي لإصباتها بمرض السكري الذي يتطلب عناية صحية أكثر من المواطن الأمريكي العادي.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، إلا أنه واجه أيضًا انتقادات حول موضوعات معادية للمرأة وعنصرية؛ وهي ما ظهرت خلال أحد المشاهد، حيث يقول فيها أحد جنود مشاة البحرية: "نخب الحياة والحب ومطاردة بعض العرب الملعونين"، وهو ما سبب ازمة في عنصرية القائمين على الفيلم بسبب نظرتهم للشرق الأوسط والعرب بشكل سيئ.