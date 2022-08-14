شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يوقف أنشطته 3 أيام حدادا على ضحايا حريق كنيسة أبى سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لقرار وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة "نيفين الكيلاني"، أعلنت السيناريست "زينب عزيز" وقف وتأجيل أنشطة المركز القومي للسينما لمدة ثلاثة أيام؛ بسبب أحداث الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم.

ومن جانبها تقدمت زينب عزيز بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا متمنية من الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، كما تتمني من الله الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث الأليم.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.