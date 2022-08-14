شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يكشف عن موعد حفله بمهرجان القلعة بعد تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مدحت صالح عبر صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد تأجيل حفله في افتتاح الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى بسبب حادث ضحايا كنيسة أبو سيفين "بسبب مصابنا في حادث ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين تم تأجيل حفل اليوم بالقلعة الي يوم السبت القادم الموافق 20/8 وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان من المقرر احياء النجم مدحت صالح اليوم حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 ، ولكن تأجل تنفيذا للحداد العام الذى أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة .

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.