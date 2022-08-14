طلعت زين.. فقد النطق قبل وفاته ورفض مساعدة النقابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الحادية عشر على وفاة الفنان طلعت زين، إذ رحل عن عالمنا في 14 أغسطس 2011.

طلعت زين شارك في 23 عملًا بين السينما والتلفزيون.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات عن الراحل طلعت زين:

نشأته

ولد في مدينة الإسكندرية 14 فبراير 1955.

بدايته

بدأ حياته عازفا مع فرقة "القطط الصغيرة"، ثم اتجه إلى الغناء.

أغنية تعالى

بداية شهرته بعد شارك النجم عمرو دياب في أفنية "تعالى".

مسلسلات

شارك في مسلسلات، :"رمانة الميزان، السندباد عماد، حب بالصلصة، الحاوي".

أفلام

من أشهر أعماله السينمائية، :"مرسيدس، أجدع ناس، جمال عبد الناصر، أفريكانو، قلب جريئ، أحلام عمرنا، إزاي البنات تحبك، ما تيجي نرقص، 45 يوم، الديلر، الزمهلوية.

فريق البتي شاه

انضم زين لفريق "البتي شاه" التي تكونت من وجدي فرانسيس، عزت أبو عوف، وفريدي رزق، عمر خيرت، وهاني شنودة، وكانت مرحلة فارقة في مشواره الفني.

أغاني

وللراحل 4 أغنيات أخرى لا ينساها جمهوره، ساهمت تلك الأغنيات في تحقيقه لشهرة واسعة، وهي أغنيات "تيكي تا"، "فاضل إيه"، "العشق جنون"، بالإضافة للنسخة المعربة من الأغنية الشهيرة "مكارينا".

فقد النطق

في مايو 2011، فقد طلعت زين النطق وأصيب بشلل نصفي كامل ولكن استمر على مداعبة زائريه وأصدقائه وعلى رأسهم أحمد السقا الذي لم يكل عن السفر إليه في باريس ولندن للاطمئنان عليه واستقرت الحالة على ذلك يومين فقط، ثم أصيب بضيق في التنفس وتم نقله بالمستشفى تحت جهاز التنفس الصناعي حتى وافته المنية.

رفض مساعدة النقابة

قبل وفاة الفنان طلعت زين بأيام عاتب بشدة نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية اللتين لم تهتما به على الإطلاق، ولم يرفع أحد حتى سماعة الهاتف للاتصال والاطمئنان عليه، فضلا عن إهماله تماما وتحمله هو نفقات العلاج ولم يتقاض أي مبلغ مالي من أي من النقابتين.

آخر كلماته

كانت آخر كلمات طلعت زين، للنقابتين الفنيتين: "أنا لا أتسول منهم لأن الحمد لله الحالة مستورة ولكن على الأقل كنت أتمنى التكرم بالسؤال عني"

وفاة

توفى الفنان طلعت زين في 14 أغسطس عام 2011، بعدما تسبب خطأ من أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية، لينتقل إلى جوار ربه بعد معاناة مع المرض.