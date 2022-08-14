"السر افتقاد السرعة".. كيف علّق نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي على المقاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على تحقيق فريق الأهلي فوزًا مثيرا على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، بنيتجة هدف دون رد، في إطار دور الـ 16 بكأس مصر.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "مبروك التأهل.. دفاع جيد من المقاصة وكالعادة صعوبة الحلول بالنسبة للأهلي أمام التكتل الدفاعي.. والسر في افتقاد السرعة.. تحضيرا ولعبا وتحركا بدون كرة".

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+5 عن طريق رامي ربيعة الذي سجل الهدف من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي إلى دور الـ 8 بكأس مصر ليواجه فريق المقاولون العرب، بينما غادر المقاصة المسابقة كما ودع في وقت سابق مسابقة الدوري.