المركز القومي للسينما يوقف أنشطته 3 أيام حدادا على شهداء كنيسة أبي سيفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت السيناريست زينب عزيز، وقف وتأجيل أنشطة المركز القومي للسينما لمدة ثلاثة أيام بسبب أحداث الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم، وذلك تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن جانبها تقدمت زينب عزيز بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا متمنية من الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان ، كما تتمني من الله الشفاء العاجل لكل مصابي الحادث الأليم.

وكان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

واندلع حريق هائل صباح اليوم الأحد في كنيسة أبو سيفين في إمبابة، وأسفر الحريق عن وفاة 41 شخصا وإصابة 15 آخرون – بحسب بيان الكنيسة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحريق شب في أحد أجهزة التكييف الملحقة بقاعات الدروس بالكنيسة، مما أدى إلى انفجار واندلاع دخان كثيف وإصابة ووفاة العشرات من المصلين والأطفال