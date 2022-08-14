بشرى تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة بشرى عن موعد طرح أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "الليل"، من ألبوم "حاجة تالتة".

ونشرت بشرى برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة الليل، من ألبومي الجديد حاجة تالتة، موعدنا بكرة الساعة 6 مساءً".

ألبوم "حتة تالتة" يحمل الكثير من المفاجآت لجمهور بشرى التي حرصت على اختيار أغاني ألبومها بعناية كبيرة بتنوع يرضي جمهورها، إذ تتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الملحنين والشعراء والموزعين الذين سيتم الكشف عنهم أثناء طرح أغاني الألبوم.

من ناحية أخرى، تشارك بشرى ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، والذي سينطق شهر سبتمبر المقبل، ويترأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتترأس لجنة التحكيم المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقى وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.