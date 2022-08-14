الثلاثاء.. عزاء والدة الفنان محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الدكتور خالد حميدة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، موعد عزاء والدته.

وكتب "حميدة": "سيقام عزاء المغفورة لها والدتي يوم الثلاثاء 16 أغسطس في منزل الدكتور خالد حميدة بمدينة نصر من الساعة السادسة مساء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ورحلت والدة الفنان محمود حميدة عن عالمنا امس السبت، بعد صراع مع المرض.

وأعلن سيف حميدة خبر وفاة والدة الفنان محمود حميدة عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلا: " لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة وخالد حميدة ومحمود حميدة وفايز حميدة، رحمها الله