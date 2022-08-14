هيفاء والفيشاوي وخاطر.. "شاهد" تعلن عرض "أشباح أوروبا" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت منصة "شاهد"، عن قرب عرضها فيلم "أشباح أوروبا" للنجوم هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

ونشرت المنصة، بوستر الفيلم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "الأكشن طعمه غير، والتشويق راح يولع نار.. هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأهم النجوم في فيلم (أشباج أوروبا) قريباً على ShahidVIP.. حكايات لا تنتهي".

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإنتاج محمد الوزيري.

ويشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" النجوم: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، وعباس أبو الحسن وغيرهم.