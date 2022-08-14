أحمد فهمي يعزي ضحايا حادث حريق كنيسة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم الفنان أحمد فهمي واجب العزاء في ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة - إمبابة والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين حالات وفاة وإصابات، صباح اليوم الأحد 14 أغسطس.

وكتب فهمي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة المنيرة، ربنا يصبر قلوبهم وكل التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان بيان رسمي صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أن 41 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 14 جراء الحريق الذي شبَّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي: "وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".