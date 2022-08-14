محمد سامي يتغزل في زوجته بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سامي على الصورة قائلا: :"مع الملكة، تاني تاني".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبكم أنتوا الأتنين، بحبكوا أوي، أجمل ثنائي، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يوفقكوا، أحلى كابلز، بحبك أوي يا مي، الحلوين".

يذكر أن أخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر خلال الفترة المُقبلة في أفلام :تحت تهديد السلاح، العميل صفر، بضع ساعات.