شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الجزء الرابع من فيلم Kung Fu Panda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Universal Pictures، عن موعد طرح الجزء الرابع من فيلم Kung Fu Panda الشهير، والذي منح موعد عام 2024 بدون تحديد الفترة بالتحديد، بعد شعبية كبيرة حققتها الأجزاء الثلاثة الأخيرة في شباك التذاكر العالمية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الجزء الرابع من سلسلة Kung Fu Panda، سيأتى في 2024، بعد الجزء الثالث الذى عرض في 2016 وحقق نجاحا كبيراً أنذاك.



Kung Fu Panda

كان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks ، وحقق 631 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وبلغ إجمالي أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما في ذلك "The Dragon Knight" ، الذي عرض موسمه الأول على Netflix الشهر الماضي.

وعلى جانب آخر، يبدأ عرض الموسم الثالث من سلسلة Kung Fu بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد حوالى 7 أشهر من طرح الموسم الثانى، الذى وصل في 19 مارس الماضى، على شبكة CW، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale"، وكان قد طرح الموسم الأول من العمل في أبريل الماضى، وانتهى عرضه في يوليو من العام الماضى 2021.

مسلسل Kung Fu وتدورأحداثه حول نيكي شين (ليانج)، وهي شابة أمريكية صينية تهرب من الكلية لتذهب في رحلة تغير حياتها إلى دير منعزل في الصين، وعندما عادت نيكي إلى سان فرانسيسكو، وجدت أن بلدتها مليئة بالجريمة والفساد وأن والديها جين (ما) ومي لي (تان) تحت رحمة كيان شرير قوي.