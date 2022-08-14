أحمد بهاء عضو شارموفرز: غيابنا عشان نعمل حاجة تليق بالجمهور والألبوم الشهر المقبل

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز خلال لقاء فى "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل مصطفى جابر، وكشفوا خلاله سبب غيابهم لفترة طويلة وموعد إطلاق البومهم الجديد وذلك على هامش حفلهم الغنائى الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

قال أحمد بهاء، أن سبب اختفائهم الطويل لإنهم يواصلون تضحيرات صناعة الاغاني وكتابتها فالأمر يأخذ وقتا كبيرا للغاية، وحاليًا تم الأنتهاء من عدد كبير من الأغانى استعدادًا لطرح الألبوم الخاص بهم خلال شهر من الآن.

وأضاف أحمد بهاء، أن التخلي عن باند شارموفرز والاستقلال بالذات شيء لا يفكر فيه ويعتبره غباء في حد ذاته بسبب إرتباطه الكبير بذلك الباند فهو يعتبره عائلة كبيرة، فتربطه علاقة كبيرة بصديقه "مو" بالإضافة إلي أنه متزوج أخته، فالأمر ليس مجرد عمل بل هو شئ أكبر من ذلك.

وأشار أحمد بهاء إلي أن باند شارموفرز بدأ أول أغانيه منذ 10 سنوات تقريبا وبالتحديد عام 2012 ولذلك هم يحضرون إلي أحتفال كبير سيكون خلال حفلة جماعية بالقاهرة تزامنا مع اطلاق الألبوم الجديد لهم.

وأردف أحمد بهاء، أن الالبوم الجديد سوف يحتوي ما بين 8 إلي 10 أغاني تقريبا، مؤكداً بأن هناك عمل قادم يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش وساري هاني وهو يعتبر تلك الأغنية مختلفة بالنسبة له لأنه سيقوم بالغناء باللون الشعبي لأول مرة في حياته وتكون الاغنية من كتابته وتلحينه ولذلك يعتبر الأمر جديد فهو يقوم بالغناء بشكل مختلف وكذلك حسن شاكوش.