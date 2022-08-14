شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

وجاء في البيان:"ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح بخالص الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وألهم أهلهم و محبيهم الصبر والسلوان، متمنيين الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.