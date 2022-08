شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلي لمسلسل House of the Dragon بترحيب من GOT.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الصفحة الرسمية لمسلسل الفنتازيا الأسطوري Game of Thrones ببدء العد التنازلي لعرض المسلسل المشتق من نفس روايتها الجليد والنار، للمؤلف العالمي جورج مارتن، والذى يأتى بعنوان House of the Dragon والذى يسرد قصة حياة عائلة التايجريان، ونشرت مقطع فيديو قصير عبر حسابها لبدء العد التنازلي للعمل المنتظر والذى سيطرح يوم 21 أغسطس الجارى عبر المنصة الأمريكية HBO.

وحظى بعض من الصحفيين العالميين بفرصة مشاهدة أولى حلقات المسلسل المنتظر الجديدHouse of the Dragon ، وبدت آرائهم متحمسة لمشاهدة باقى حلقات المسلسل الذى سيطرح في 21 أغسطس الجارى على منصة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكشف محرر موقع " Collider"، عن رأيه قائلا، "لم يعجبني الموسم الأخير من Game Of Thrones، على الاطلاق، لكنني سأعترف بأن الحلقة الأولى من مسلسل House Of The Dragon، حازت على انتباهى وشجعتنى لانتظار باقى حلقات المسلسل".

وكشفت صحفية أخرى من نفس الموقع قائلة:"بدأت أحداث مسلسل House Of The Dragon بشكل ملحمى، خاصة أنها قصة حميمة عن عائلة واحدة، التي تكشف عن جميع الجوانب الحياتية التي يواجهونها".

أما صحفى من موقع Indiewire فـ علق عن رأيه قائلا:" بداية مسلسل House Of The Dragon عنيفة وصادمة، مما يشير إلى أن المسلسل المشتق الجديد من الممكن أن يكون أقوى من سلسلة Game Of Thrones، من حيث الموسيقى التصويرية، والكادرات وما إلى ذلك".