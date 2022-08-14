شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان القلعة حدادا على ضحايا كنيسة المنيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا تأجيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 30 إلى يوم الأربعاء المقبل حدادا على ضحايا كنيسة ابى سيفين، حيث كان من المفترض أن تنطلق فعالياته اليوم وتمتد إلى يوم 30 أغسطس داخل القلعة.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.