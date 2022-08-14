عروسان يفاجآن كارول سماحة في حفلها بـ لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا في كازينو لبنان، أمس السبت.

وخلال الحفل فوجئت كارول بعروسين يصعدان على خشبة المسرح، وقالت لهم: "إن شاء الله يكون وجهنا حلو كلنا خير عليكم لحتى لا أتحمل المسؤولية أنا لوحدي".

وأثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جدلًا كبيرًا، يوليو الماضي، بعد أن ظهرت في فيديو تكشف فيه عن هدية عيد ميلادها وهي عبارة عن "أسد" صغير.

ونشرت كارول مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه :"أنا أجي عيد ميلادي، وجالي كادو كتير غريب، وما كنت بتخيل حدا يهديني أسد، وعمره شهر، في أهضم من هيك".

وأضافت :"اللي أهداني الهدية، محمد رحيم، الأسد كمان".

وجاء في آخر الفيديو، الذي نشرته كارول منشورًا، :"شكرًا لمدربة الأسود السيدة أنوسة كوتة، زوجة الفنان محمد رحيم على هذه المفاجأة السارة، نذكر أن هذه اللبوة الصغيرة تعيش في السيرك القومي المصري".

وأصدرت المطربة كارول سماحة بيانًا بشأن هذه الواقعة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاء نص البيان،:" "الفيديو الذي نشرته كارول سماحة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي كان دعابة بسيطة في يوم عيد ميلادها الذي يصادف في شهر برج الأسد، وحصل أن كانت كارول بزيارة خاطفة إلى استوديو الفنان محمد رحيم في مصر وفاجأها بالشِبل احتفالًا بالمناسبة".

وأضاف البيان: "الشِبل" الذي ظهر مع الفنانة كارول سماحة كان مريضا وكانت تشرف على عنايته مدربة الأسود السيدة أنوسة كوتا زوجة الفنان محمد رحيم/ وأيضًا يهم المكتب الإعلامي للفنانة كارول سماحة أن يؤكد لكل المهتمين بالموضوع، أن "الشِبل" الذي ظهر في الفيديو هو ملكٌ للسيرك القومي في مصر وسيتم إعادته إلى السيرك بعد انتهاء فترة علاجه، وأن الفيديو الذي تم نشهره، قامت بتصويره مدربته الخاصة أنوسة كوتا".