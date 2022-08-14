رانيا يوسف تستعرض إطلالتها.. والجمهور: "افتكرتها فيفي عبده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تستعرض إطلالتها خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "لا تتغير حتى يحبك الناس، كن على طبيعتك وسيحب الأشخاص المناسبون حقيقتك".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: " قمرة، قلبي قلبي، عسل، وحش الكون، قمر مصر، هو أنا ليه افتكرتها فيفي عبده من بعيد".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.