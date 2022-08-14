توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن توقعاته للمباراة التي تجمع فريق النادي الأهلي بمصر المقاصة، في الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وردا على سؤال متابع قال له: "توقعاتك يا قبطان لماتش الأهلي النهاردة؟"؛ قال الحلفاوي عبر حسابه على موقع "تويتر": "تأهل الأهلي لربع النهائي".

ومن جانبه؛ علّق المخرج عمرو عرفة، قائلا: "خلي بالك لتوقع الطوبة في المعطوبة.. يوضع سره في أضعف خلقه".

وقرر الجهاز الفني للأهلي، ارتداء لاعبو الفريق للشارات السوداء في المباراة التي تجمعه بمصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ويأتي قرار الأهلي حدادًا على ضحايا حادث حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، صباح اليوم بمنطقة إمبابة.‏

وقرر الأهلي أمس السبت استكمال بطولة كأس مصر، بعدما كان هدد بالانسحاب في وقت سابق، اعتراضًا على التحكيم.